В Одессе до 40% потребителей останутся без света - Шмыгаль
В Одессе все еще около 280 тысяч жителей города остаются без света, 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре удалось восстановить поставки электроэнергии.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось восстановить поставки света более 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре.
Фактически 90% котельных централизованного снабжения уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", - отметил Премьер.
Он добавил, что в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей.
Сейчас город уже получил 25 генераторов, еще около 50 в пути. Также в Одесском районе развернуто 337 Пунктов несокрушимости, 295 из них - в самом городе.
Напомним:
В Одессе вчера, 4 февраля, удалось подключить критическую инфраструктуру города к энергоснабжению, после двух масштабных аварий на подстанциях НЭК "Укрэнерго".
Из-за сложной ситуации со светом в Одесской области Премьер-министр поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в город направили все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго и газотурбинную электростанцию.
На одном из объектов НЭК "Укрэнерго" произошла вторая за сутки масштабная авария, сейчас Одесса и часть Одесского района временно обесточены.