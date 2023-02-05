В Одессе до 40% потребителей останутся без света - Шмыгаль

В Одессе все еще около 280 тысяч жителей города остаются без света, 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре удалось восстановить поставки электроэнергии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось восстановить поставки света более 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре.

Фактически 90% котельных централизованного снабжения уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", - отметил Премьер.

Он добавил, что в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей.

Сейчас город уже получил 25 генераторов, еще около 50 в пути. Также в Одесском районе развернуто 337 Пунктов несокрушимости, 295 из них - в самом городе.

Напомним: