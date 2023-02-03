Дефицит электроэнергии дополнительно "разгонит" инфляцию в 2023 году – НБУ

Дефицит электроэнергии в Украине в результате российских обстрелов повлечет дополнительное изменение инфляции на 3 процентных пункта в середине 2023 года, а к концу года будет добавлять 2 п.п. к темпам роста цен.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

Недостаток света имеет проинфляционный эффект из-за увеличения производственных затрат и сокращения предложения.

Наибольший прямой вклад в себестоимость продукции будет иметь вынужденный переход бизнеса на генераторы, стоимость производимой электроэнергии из которых значительно превышает стоимость электроэнергии для небытовых потребителей. Это влияние усилено высоким спросом на топливо, в частности для нужд генераторов.

На усиление инфляционного давления влияет также нарушение технологических процессов производства. Этот фактор обусловливает сокращение объемов произведенной продукции и увеличение расходов, что больше всего сказывается на стоимости услуг и ценах энергоемких товаров.

Это продукты, требующие термической обработки (мясо и молоко, хлеб, сладости, напитки), обогрева и освещения (тепличные овощи, яйца), сложных технологических процессов (масло, бытовая химия, лекарства, строительные товары).

С другой стороны, отключение электроэнергии несколько сдерживает инфляцию из-за уменьшения потребления вследствие физической недоступности учреждений торговли и услуг, а также общего снижения внутреннего спроса.

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В НБУ говорят, что меняется и структура спроса в сторону товаров длительного хранения и для обеспечения энергоавтономности, тогда как потребление товаров и услуг не первой необходимости уменьшается.

Влияние дефицита электроэнергии на годовое изменение индекса потребительских цен НБУ оценил в +0.5 п. п. на конец 2022 года, однако в дальнейшем проинфляционное влияние на показатели инфляции будет расти.

По базовому сценарию оно достигнет максимума 3 п. п. во II-III кварталах 2023 года и снизится до 2 п. п. в конце года.

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