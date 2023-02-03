Як обстріли енергетики вдарять по ВВП України: оцінка НБУ

Масовані атаки Росії по український енергетичній інфраструктурі негативно впливають на економічну діяльність та можуть "забрати" 1,9-3,6 відсоткових пункта ВВП.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.

Дефіцит електроенергії призводить до зниження обсягів виробництва та скорочення споживчого попиту. Так, НБУ моделює два сценарії подальшого розвитку подій з дефіцитом електроенергії.

За базовим сценарієм енергосистема буде швидко відновлена завдяки ремонтам та оперативним поставкам обладнання. В такому разі від'ємний внесок у ВВП у 2023 році оцінено НБУ в 1,9 в. п., а у 2024 році – ще в 0,6 в. п.

За песимістичним сценарієм можливі суттєвіші руйнування енергогенеруючих підприємств або магістральних мереж, тимчасову зупинку окремих блоків АЕС через зниження маневреності системи, суттєві втрати у тепло- та газопостачанні, а також тимчасові тривалі відключення в дефіцитних областях країни. В такому разі від’ємний внесок буде суттєвішим – 3,6 в. п. та 1,5 в. п. відповідно у 2023 та 2024 роках.

Дефіцит е/е також призводить до втрат зовнішньої торгівлі, передусім через збільшення імпорту нафтопродуктів та енерготоварів. У базовому сценарії втрати у 2023 році оцінено у 2 млрд дол та ще в 0,5 млрд дол у 2024 році, в негативному – 4 млрд дол та 1,2 млрд дол відповідно.