Минфин привлек от продажи ОВГЗ 13,8 миллиарда

Министерство финансов во вторник, 28 февраля, разместило военных облигаций на 13,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство разместило ОВГЗ со сроком погашения 9 месяцев под 15% и привлекло 536 млн. грн.

От размещения бумаг со сроком погашения 1 год под 18,5% удалось привлечь 984 млн. рублей.

Облигации со сроком погашения 1,3 года под 19% были проданы на 2,494 млрд.

От размещения бумаг со сроком погашения 2,1 года под 19,6% удалось привлечь 3,317 млрд. рублей.

Также Минфин продал облигации со сроком погашения 2,4 года под 19,7% на 3,194 млрд долларов. И облигации с погашением через 2,7 года под 19,75% на 3,244 млрд.