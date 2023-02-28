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Минфин привлек от продажи ОВГЗ 13,8 миллиарда

Вторник, 28 февраля 2023, 18:51 - Анастасия Жарикова

Министерство финансов во вторник, 28 февраля, разместило военных облигаций на 13,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство разместило ОВГЗ со сроком погашения 9 месяцев под 15% и привлекло 536 млн. грн.

От размещения бумаг со сроком погашения 1 год под 18,5% удалось привлечь 984 млн. рублей.

Облигации со сроком погашения 1,3 года под 19% были проданы на 2,494 млрд.

От размещения бумаг со сроком погашения 2,1 года под 19,6% удалось привлечь 3,317 млрд. рублей.

Также Минфин продал облигации со сроком погашения 2,4 года под 19,7% на 3,194 млрд долларов. И облигации с погашением через 2,7 года под 19,75% на 3,244 млрд.

"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционах во вторник, 21 февраля, разместило военных облигаций на 9,5 миллиарда гривен в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 14 февраля, привлекло от продажи военных облигаций 11,4 миллиарда гривен, изменив ставки двух гривневых бумаг.

Минфин ОВГЗ облигации
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Экономическая правда
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