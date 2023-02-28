Минфин привлек от продажи ОВГЗ 13,8 миллиарда
Министерство финансов во вторник, 28 февраля, разместило военных облигаций на 13,8 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Ведомство разместило ОВГЗ со сроком погашения 9 месяцев под 15% и привлекло 536 млн. грн.
От размещения бумаг со сроком погашения 1 год под 18,5% удалось привлечь 984 млн. рублей.
Облигации со сроком погашения 1,3 года под 19% были проданы на 2,494 млрд.
От размещения бумаг со сроком погашения 2,1 года под 19,6% удалось привлечь 3,317 млрд. рублей.
Также Минфин продал облигации со сроком погашения 2,4 года под 19,7% на 3,194 млрд долларов. И облигации с погашением через 2,7 года под 19,75% на 3,244 млрд.
"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - добавили в министерстве.
Напоминаем:
Министерство финансов на аукционах во вторник, 21 февраля, разместило военных облигаций на 9,5 миллиарда гривен в эквиваленте.
Министерство финансов на аукционе во вторник, 14 февраля, привлекло от продажи военных облигаций 11,4 миллиарда гривен, изменив ставки двух гривневых бумаг.