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Мінфін продав ОВДП на 11,4 мільярда: ставки по двох видах паперів знизили

Вівторок, 14 лютого 2023, 18:42 - Анастасія Жарикова

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 14 лютого, залучив від продажу військових облігацій 11,4 мільярда гривень, змінивши ставки двох гривневих паперів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Так, від розміщення облігацій під 14,99% з терміном погашення 9 місяців, відомство залучило 192 млн грн - ставку знизили на 0,01%.

Облігації під 18,5% з терміном погашення 1 рік продали на 20 млн грн.

Найбільше коштів Мінфін отримав від розміщення дворічних паперів під 19,07% - 7,31 млрд грн, ставка була знижена з 19,59%.

Також на аукціону розміщували валютні облігації з терміном погашення в пів року:

  • доларові під 4,25% принесли 51 млн дол;
  • облігації в євро під 2,5% - 51 млн євро.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - додали в Мінфіні.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 7 лютого, розмістило ОВДП на суму 12,5 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 31 січня, розмістило ОВДП на суму понад 10,6 мільярда гривень, знизивши ставки за двома видами паперів.

Економічна правда

Мінфін ОВДП облігації аукціон
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