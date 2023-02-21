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Мінфін залучив від продажу ОВДП 9,5 мільярда: ставки дворічних паперів знизили

Вівторок, 21 лютого 2023, 18:16 - Анастасія Жарикова

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок, 21 лютого, розмістило військових облігацій на 9,5 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відомство дорозмістило ОВДП з терміном погашення 9 місяців під 15% та залучило 535 млн грн.

Від дорозміщення паперів з терміном погашення 1 рік під 18,5% вдалось залучити 49 млн.

Облігації під 18,51% з терміном погашення 2 роки продали на 7,39 млрд грн, ставку було знижено з 19,07%

Також Мінфін розмістив пів річні доларові папери під 4,25% на 43 мільйони доларів.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - додали в міністерстві.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 14 лютого, залучив від продажу військових облігацій 11,4 мільярда гривень, змінивши ставки двох гривневих паперів.

Мінфін ОВДП облігації аукціон
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