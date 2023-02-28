Бизнес призывает ООН и Турцию обеспечить свободное судоходство в Черном море

Украинский бизнес вышел с совместным заявлением к сторонам "зерновой инициативы" с призывом способствовать ее стабильной работе и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

Об этом говорится в совместном заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Украинского клуба аграрного бизнеса.

"Бизнес-сообщество ... призывает стороны Черноморской зерновой инициативы - ООН и Турцию - способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению Черноморской зерновой инициативы, и обеспечить свободное торгового судоходство в Черноморском регионе", - говорится в заявлении.

Бизнес отмечает, что российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют работу инициативы и нарушают свободное судоходство в Черном море. Сейчас 140 судов ожидают проверку СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают только на 30% своей мощности.

При этом движение российских судов в Черном море не ограничивается проверками, а объем перевозимых грузов по Азовскому и Черному морям из РФ составляет около 250 млн тонн в 2022 году.

При надлежащей работе инициативы, украинский экспорт зерна мог бы быть на 30-40% больше. Однако пока около 10 млн тонн с/х продукции не было отгружено на международные рынки, в частности - в страны с высоким уровнем голода: Эфиопия, Йемен, Афганистан.

Поэтому украинское бизнес-сообщество призывает ООН и Турцию: