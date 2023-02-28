Бизнес призывает ООН и Турцию обеспечить свободное судоходство в Черном море
Украинский бизнес вышел с совместным заявлением к сторонам "зерновой инициативы" с призывом способствовать ее стабильной работе и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.
Об этом говорится в совместном заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Украинского клуба аграрного бизнеса.
"Бизнес-сообщество ... призывает стороны Черноморской зерновой инициативы - ООН и Турцию - способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению Черноморской зерновой инициативы, и обеспечить свободное торгового судоходство в Черноморском регионе", - говорится в заявлении.
Бизнес отмечает, что российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют работу инициативы и нарушают свободное судоходство в Черном море. Сейчас 140 судов ожидают проверку СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают только на 30% своей мощности.
При этом движение российских судов в Черном море не ограничивается проверками, а объем перевозимых грузов по Азовскому и Черному морям из РФ составляет около 250 млн тонн в 2022 году.
При надлежащей работе инициативы, украинский экспорт зерна мог бы быть на 30-40% больше. Однако пока около 10 млн тонн с/х продукции не было отгружено на международные рынки, в частности - в страны с высоким уровнем голода: Эфиопия, Йемен, Афганистан.
Поэтому украинское бизнес-сообщество призывает ООН и Турцию:
- принять меры для обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов в СКЦ для ускорения движения судов;
- обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон или ввести проверку всех российских судов;
- поддержать продление Инициативы минимум на один год с автоматическим продлением на такие же периоды, если одна сторона не сообщит о намерении прекратить или изменить инициативу;
- включить Николаевский морской порт, а также другие порты и терминалы, расположенные в Бугско-Днепровском канале, специализированный морской порт "Ольвия" в Черноморскую зерновую инициативу, для увеличения пропускной способности для экспорта зерна.
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Напоминаем:
Украина на этой неделе обратится к Турции и Организации Объединенных Наций с просьбой начать переговоры о продлении действия зернового соглашения минимум на один год и включения в соглашение порта Николаева.
В своем совместном заявлении министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр инфраструктуры Александр Кубраков отмечают, что инспекции российских судов в Босфоре не происходят, что делает возможным использование Россией торговых судов для получения военных грузов.
Летом журналисты Bloomberg также сообщали о перевозке Россией оружия гражданскими судами.