Росія може нелегально завозити зброю з Сирії під виглядом комерційних вантажів – Bloomberg

У пошуках зброї для ведення кривавої війни проти України Росія може завозити її на комерційних суднах із Сирії – так як кораблі не кваліфікуються як військові, Туреччина пропускає їх через Босфор.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg з посиланням на дані трекінґу морського транспорту та співрозмовників у європейській розвідці.

Наприкінці липня торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло через Босфор на шляху з Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за цим судном Sparta II, кажуть, що на ньому були військові машини.

Офіційний представник США, знайомий із цією справою, сказав, що американський уряд вважає, що Росія використовувала торговельні судна для переміщення військових вантажів через Чорне море, що повторює звіти європейської розвідки.

"Спарта II" ймовірно привезла військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує Росія, згідно з даними розвідки та супутниковими знімками 17-25 липня, опублікованими Bloomberg.

Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами в трюмі, помічено під час перетину протоки Босфор і пізніше ідентифіковане в Новоросійську з щонайменше 11 транспортними засобами, які воно, ймовірно, розвантажувало.

Дані морського відстеження показують, що судно, яке належить ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії, здійснило подорож у ці дати, вочевидь без перешкод з боку члена НАТО Туреччини. Турецький чиновник, обізнаний з цією проблемою, сказав Bloomberg, що торгове судно перевірятимуть лише за наявності наводки або підозри в порушенні.

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Нагадаємо, що Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море 26 лютого.

Є ознаки того, що Кремль також шукав додаткові ресурси для війни проти України в інших місцях, наприклад – Ірану, у якого агресор намагється придбати озброєні безпілотники. Північна Корея може стати малоймовірним новим джерелом артилерії, оскільки вона має системи пристойної якості, як розповідає один зі співрозмовників агентства, знайомий із російською оборонною політикою.

Новоросійськ використовується росіянами для поповнення баз в анексованому Росією Криму, а звідти – до тимчасово окупованих Херсонщини та Запоріжжя, сказав один із представників європейської розвідки.