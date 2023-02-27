В Одессе частично восстановили электроснабжение критической инфраструктуры

По состоянию на 12:00 полностью запитаны все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Также критическую инфраструктуру частично удалось запитать в Суворовском и Малиновском районах города и в Одесском районе области.

"Энергетики планируют полностью вернуть свет всем жителям региона до конца дня. Следите за обновлением информации", - говорится в сообщении.

Напомним:

В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего почти вся Одесса временно осталась без света.

Экономическая правда