Heineken планирует в течение полугода выйти из РФ

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что планирует завершить выход из РФ в первой половине 2023 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Сейчас мы сосредоточены на ответственном выходе из России. ... Сейчас закрытие сделки в России является сложной задачей, поскольку правила продолжают меняться. Мы не затягиваем время и хотели бы, чтобы все происходило быстрее. Тем не менее, при прочих равных условиях, мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года", - говорится в заявлении компании.

Heineken заявляет, что не будет получать в будущем никаких роялти, связанных с российским бизнесом, и также не получит прибыль от продажи или передачи права собственности на российский бизнес. На конец 2022 года компанией было зафиксировано обесценение российских активов в размере 88 млн евро. На момент закрытия сделки ожидается, что производитель получит около 300 млн евро убытка от выхода из РФ.

Относительно вопроса, почему несмотря на обещание еще в марте выйти из РФ, в Heineken говорят, что опасаются национализации российским правительством в случае остановки мощностей или наступления неплатежеспособности.

Согласно заявлению компании, российский бизнес Heineken получил "официальное предупреждение" от российской прокуратуры о том, что если такое решение приведет к приостановке или закрытию бизнеса, это будет рассматриваться как "преднамеренное банкротство", что будет считаться уголовным преступлением в России.

В случае одобрения в РФ соответствующего законопроекта, это в дальнейшем может стать основанием для национализации. В то же время сейчас законодательство РФ позволяет правительству назначать внешнее управление в случае "преднамеренного банкротства".