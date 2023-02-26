Индийская Adani за месяц потеряла более 145 миллиардов долларов
За месяц стоимость бизнес-империи Гаутама Адани потеряла более 145 миллиардов долларов после негативного отчета американской компании Hindenburg Research.
Об этом сообщает Financial Time.
Hindenburg Research обвинил Adani в манипуляциях с акциями и бухгалтерском мошенничестве. Из-за чего более 60% стоимости публичных компаний Adani и всколыхнул империю, которая охватывает порты, аэропорты и энергетику.
Кризис, который охватил широкий набор предприятий, уменьшил собственное состояние миллиардера на 79 млрд долларов с начала года, позволив конкуренту индийскому промышленнику Мукешу Амбани вернуть себе титул самого богатого человека в Азии.
Перед нынешним потрясением Adani расширял свою империю с бешеной скоростью, набирая больше долгов и продвигаясь в сферы, которые требовали значительных инвестиций, включая водородный и солнечный бизнес.
Но сейчас несколько компаний Adani приостановили будущие инвестиции, включая приобретение угольной электростанции за 847 млн долларов.
Напомним:
Акции большинства компаний индийской Adani Group продолжили в понедельник, 30 января, третий день падения и сократили капитализацию компании на 71 млрд долларов против прошлой недели.
Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Адани за два дня сократилось почти на $45 млрд из-за падения акций его компании Adani Group.
Акции резко упали после негативного отчета американской компании Hindenburg Research.
Так, 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.