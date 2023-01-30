Третій день падіння: індійська Adani втратила вже $71 мільярд

Акції більшості компаній індійської Adani Group продовжили у понеділок третій день падіння і скоротили капіталізацію компанії на 71 млрд доларів проти минулого тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попри те, що індійський конгломерат протягом вихідних намагався спростувати звинувачення в шахрайстві з боку американської Hindenburg Research. Триденний розпродаж акцій знищив близько 71 млрд дол ринкової вартості на тлі продажу акцій флагмана Adani, який мав би підкреслити піднесення магната на світовому ринку.

Хоча Adani Group назвала звинувачення Hindenburg безпідставними та атакою на саму Індію, звіт останнього озвучив давні занепокоєння інвесторів щодо корпоративного управління конгломерату. Ця ситуація також загрожує послабити загальну довіру до Індії, яка донедавна була головним інвестиційним напрямком для найбільших інвестбанків, і прискорити зсув в бік Китаю, що знову відкривається.

Хоча в понеділок розпродаж акцій продовжився, і акції Adani Total Gas Ltd. та Adani Transmission Ltd. знову впали на 20%, серед трейдерів з'явилися ознаки розбіжностей. Наприклад, на 12:20 в Мумбаї 6 з 10 акцій групи Adani продовжили падіння, натомість акції Adani Enterprises зросли на 4% після попереднього стрибка на 10%.

Падіння котирувань доларових облігацій компаній Adani Group прискорилося в понеділок. Облігація Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. з погашенням у 2027 році впала на 6,2 цента. Щонайменше чотири облігації групи впали до рівня нижче 70% номінальної ціни, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо кредитоспроможності.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Продаж акцій індійської Adani Enterprises на суму 2,5 млрд доларів залишається за графіком за запланованою ціною емісії, проте банкіри розглядають можливість внесення змін у зв'язку з падінням акцій групи на ринку.

Статки індійського мільярдера, найбагатшого бізнесмена Азії Гаутама Адані за два дні скоротились майже на $45 млрд через падіння акцій його компанії Adani Group.

Акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Так, 24 січня американська компанія опублікувала звіт за результатами дворічного розслідування про чисельні звинувачення у корпоративних зловживаннях компаній магната.