Найбагатший мільярдер Азії за два дні втратив 45 мільярдів доларів: причини

Гаутам Адані Фото: CNN

Статки індійського мільярдера, найбагатшого бізнесмена Азії Гаутама Адані за два дні скоротились майже на $45 млрд через падіння акцій його компанії Adani Group.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Так, 24 січня американська компанія опублікувала звіт за результатами дворічного розслідування про чисельні звинувачення у корпоративних зловживаннях компаній магната.

"Цей розгромний звіт тисне на індійського магната, оскільки загрожує погіршити настрої інвесторів щодо продажу акцій його флагманської компанії Adani Enterprises на суму 2,5 мільярда доларів.

Втрати зросли навіть після того, як Adani Group заперечила звинувачення під час телефонної розмови з власниками облігацій у четвер і пообіцяла оприлюднити детальне спростування у п'ятницю", - пише агентство.

У п'ятницю акції Adani Enterprises втратили понад 19%, опустившись нижче рівня 3 276 рупій.



"Ці проблеми зачіпають саме серце індійського корпоративного сектору, де домінує низка конгломератів, контрольованих сім'ями", - сказав Гері Дуган, головний виконавчий директор Global CIO Office.

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"За своєю природою вони непрозорі, і глобальним інвесторам доводиться довіряти питанням корпоративного управління", - додав він.

"Після визначних результатів минулого року індійські акції та акції будь-якої відомої компанії піддаються ризику зниження прибутковості, - зазначає Дуган.

"Таким чином, більш широкий індійський фондовий ринок може опинитися під загрозою подальшого падіння, а Адані може стати каталізатором", - резюмував він.

Падіння акцій Adani слідує за приголомшливим зростанням в останні роки, включаючи одні з найбільших прибутків в Азії в 2022 році. П'ятирічне зростання Adani Enterprises перевершило навіть такі компанії, як Tesla Ілона Маска, і вивело Адані з відносної невідомості до лав найбагатших людей світу.

"Нинішні проблеми занурили статки Адані нижче порогу в 100 мільярдів доларів, який він перевищив у квітні минулого року. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять близько 97 мільярдів доларів, що приблизно на 15% менше, ніж на момент закриття торгів у середу.

Занепокоєння щодо фінансів групи з'являлось протягом усього часу зростання магната, а в серпні агентство CreditSights заявило, що конгломерат Адані має "глибоке перенасичення борговими коштами" з "розтягнутими балансами". Але останній звіт привернув безпрецедентну увагу до корпоративного управління групи, а також Індії в цілому", - пояснює Bloomberg.

Економічна правда