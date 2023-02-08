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"Новая почта" в марте откроет первое отделение в Литве

Среда, 8 февраля 2023, 13:30 - Алексей Павлыш
 
фото: новая почта

Украинская логистическая компания "Новая почта" в марте откроет первое отделение Nova Post в столице Литвы Вильнюсе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы", - говорится в сообщении.

Первое отделение Nova Post откроют в Вильнюсе - это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины все весом до 1000 кг. Адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Экономическая правда

Новая почта Литва
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Экономическая правда
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