"Новая почта" в марте откроет первое отделение в Литве

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Украинская логистическая компания "Новая почта" в марте откроет первое отделение Nova Post в столице Литвы Вильнюсе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы", - говорится в сообщении.

Первое отделение Nova Post откроют в Вильнюсе - это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины все весом до 1000 кг. Адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Экономическая правда