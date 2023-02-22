На Amazon – бум на книги, написанные ChatGPT: одна из них рассказывает о финансовой грамотности детям

52 просмотра

На Amazon начали продавать печатные и электронные версии книг, написанные искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT или в соавторстве с ним. Об этом пишет Reuters. Воспользовавшись возможностями ИИ, свою первую книгу написал продавец из штата Нью-Йорк Бретт Шиклер. Используя программное обеспечение ИИ, которое может генерировать блоки текста из простых подсказок, Шиклер создал 30-страничную иллюстрированную детскую электронную книгу в считанные часы, предложив ее для продажи в январе через издательское подразделение Amazon. В этом издании белка Сэмми, воспроизведенная также с помощью искусственного интеллекта, узнает от своих лесных друзей об экономии денег после попадания на золотую монету. По истории она производит копилку в форме желудя, инвестирует в бизнес по торговле желудями и надеется однажды купить камень для шлифования желудей. Таким образом Сэмми становится самой богатой белкой в лесу, и "лес начал процветать". Книга "Мудрая маленькая белочка: история о сбережениях и инвестициях", доступная в магазине Amazon Kindle за 2,99 доллара или 9,99 доллара за печатную версию.

Как рассказал Шиклер, по ее продаже он получил менее 100 долларов. Хотя это может показаться немного, этого достаточно, чтобы вдохновить его писать другие книги с помощью программного обеспечения.

По состоянию на середину февраля в магазине Amazon Kindle было более 200 электронных книг, в которых ChatGPT указан как автор или соавтор, в частности "Как писать и создавать содержимое с помощью ChatGPT", и их количество ежедневно растет.

Кроме этого, на Amazon даже появился новый поджанр: книги об использовании ChatGPT, полностью написанные ChatGPT.

Однако из-за характера сервиса и того, что многие авторы не сообщают о том, что они его использовали, почти невозможно получить полную информацию о том, сколько электронных книг может быть написано ИИ.

Напоминаем:

Чат-бот от стартапа OpenAI теперь доступен в Украине, однако не будет работать на временно оккупированных территориях РФ.

Читайте также: Искусственный эффект. Как правильно использовать ChatGPT украинцам