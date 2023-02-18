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ChatGPT тепер доступний в Україні – Федоров

Субота, 18 лютого 2023, 10:46 - Економічна правда
 
getty images

Чат-бот від стартапу OpenAI тепер доступний в Україні, проте не працюватиме на тимчасово окупованих РФ територіях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом" – йдеться в повідомленні. 

За словами міністра, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб її не використовували  її для антиукраїнської пропаганди. 

Проте станом на ранок суботи, 18 лютого, обмеження щодо використання ChatGPT в Україні ще застосовується. 

Оновлено 11:15. ChatGPT від OpenAI запрацював на території України. 

Також читайте: Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google

Економічна правда.

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