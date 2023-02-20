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Украинские атомщики ЗАЭС не соглашаются работать на "Росатом": срок подписания "контрактов" продлили

Понедельник, 20 февраля 2023, 18:33 - Анастасия Жарикова

Украинские работники ЗАЭС отказываются работать на окупантов, поэтому фейковая управляющая компания станции, основанная "Росатомом", продлила срок подписания контрактов до 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Несмотря на то, что работники временно оккупированной Запорожской АЭС уже год в сверхсложных условиях находятся под бешеным давлением рашистов, они продолжают сохранять верность Украине и не принимают враждебные условия. Именно поэтому оккупанты продлили до 1 апреля срок подписания контрактов с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", аффилированным с Росатомом", – отмечают в компании.

В Энергоатоме объяснили, что таким образом захватчики якобы демонстрируют очередной "жест доброй воли", но на самом деле понимают, что едва ли не весь критически важный для работы станции персонал, оставшийся в Энергодаре, не соглашается работать на Россию.

"Так называемое удлинение – это вынужденное действие, ведь без квалифицированного персонала станция не сможет функционировать", – добавили в компании.

Напоминаем:

Украинские атомщики, работающие на временно оккупированной ЗАЭС, отказались обучать завезенных оккупантами представителей Калининской АЭС и сотрудничать с россиянами.

Россияне разместили более 600 мобилизованных и курсантов в бомбоубежище Запорожской АЭС, а на кровле одного из энергоблоков обустроили пулементную позицию.

АЭС Энергоатом война Россия
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