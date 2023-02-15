Українські атомники ЗАЕС відмовились навчати "гастролерів" з Калініської АЕС - Енергоатом

Українські атомники, які працюють на тимчасово окупованій ЗАЕС відмовились навчати завезених окупантами представників Калінінської АЕС та співпрацювати з росіянами.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Тепер російські атомники-гастролери не можуть знайти собі місця на станції, оскільки щось робити там вони не можуть через брак і знань, і навичок", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що черговий план рашистів зі встановлення своїх порядків на захопленій ними ЗАЕС знову на межі провалу, бо кваліфікованого персоналу, готового працювати на терористів, все одно не вистачає.

"Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і співпрацювати з окупантами відмовляються", - додали в Енергоатомі.

Компанія вкотре закликала атомників не підписувати жодних контрактів із росіянами, щоб не стати прямими посібниками агресора.

Нагадуємо:

У тимчасово окупованому Енергодарі почастішали випадки викрадень працівників ЗАЕС, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від Росатому.

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибув персонал з Калінінської АЕС, серед "заїжджих гастролерів" - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники "атомних спеціальностей".