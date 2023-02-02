Новости 2 февраля: Украина войдет в "Единый рынок" ЕС, P&G отнесли к международным спонсорам войны

О дефиците бюджета. В январе государственный бюджет сведен с дефицитом в 72,3 млрд грн, в частности общий фонд - в 78,9 млрд грн, что вдвое меньше росписи.

Об аресте активов. Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

О P&G. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло корпорацию Procter&Gamble в перечень международных спонсоров войны.

О потерях от войны. Премьер-министр утверждает, что стоимость послевоенного восстановления потерь, понесенных Украиной из-за российской агрессии, превысила 600 млрд евро.

О "едином рынке". По итогам совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве в четверг было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок".

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"Воевали бы сейчас за Днепр, а не за Бахмут". Как "свадебные дроны" помогают Силам Обороны

Как используют коммерческие дроны украинские военные, какова средняя продолжительность жизни квадрокоптера на фронте и можно ли заменить их в случае критического дефицита на рынке?