Бюджет января свели с дефицитом в 70 миллиардов

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В январе государственный бюджет сведен с дефицитом в 72,3 млрд грн, в частности общий фонд - в 78,9 млрд грн, что вдвое меньше росписи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Так, за январь в общий фонд государственного бюджета поступило 104,4 млрд гривен. Среди налоговых и таможенных платежей больше всего бюджет получил от уплаты ввозного налога на добавленную стоимость (24,4 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров (11,8 млрд грн), НДФЛ и военного сбора (11,3 млрд грн).

Кроме того, с ренты за пользование недрами получено 5,6 млрд грн, по уплате акцизов - 5,3 млрд грн, ввозной и вывозной пошлины - 2 млрд грн, а по налогу на прибыль - 1,2 млрд грн.

В январе также в общий фонд поступило 36,6 млрд грн в виде международной помощи (грантов).

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе 2023 года составили 32,4 млрд грн.

Январские расходы при этом составили 193,7 млрд грн, в том числе общего фонда - 183,6 млрд грн, или 80,6% от росписи отчетного периода.

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За январь 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 72,3 млрд грн, в том числе общий фонд - в сумме 78,9 млрд грн, против запланированного росписью дефицита в сумме 158,6 млрд гривен.

Государственные заимствования в общий фонд в январе достигали 160,1 млрд грн, или 54,7% плана на месяц. В частности, от размещения ОВГЗ привлечено 41,4 млрд грн, из внешних источников - 118,7 млрд грн (3 млрд евро) макрофинансовой помощи от ЕС.

Платежи по погашению государственного долга составили 12,8 млрд грн (98,2% плана), платежи по обслуживанию - 0,6 млрд грн (27,2% плана).