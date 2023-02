Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

getty images

Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом говорится в решении суда по делу BL-2017-000665, пресс-служба Приватбанка в комментарии ЭП.

Решение касается дела, в рамках которого Приватбанк стремится вернуть выведенные накануне национализации средства из банка и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк ходатайствовал об аресте активов ответчиков на период рассмотрения дела в размере 3 млрд долларов, и в 2017 году Высокий Суд Лондона принял решение в пользу банка. Таким образом был наложен всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, ими контролируются.

Своим решением от 31 января 2023 года суд, по ходатайству Приватбанка, постановил фактически расширить возможности для всемирного ареста активов.

"Недавнее решение английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за рубежом и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию по раскрытию активов, что позволит контролировать выполнение судебных приказов об аресте активов, является чрезвычайно позитивным событием для банка", - отметили в пресс-службе Приватбанка.

Как пояснили ЭП в банке, первоочередной арест был наложен на определенное количество активов. Зато в ходе дальнейших заседаний появлялась информация об активах экс-акционеров банков, о которых ранее не было известно, и последнее судебное решение позволяет накладывать на эти активы новые аресты.

"Я убежден, что в отношении первого ответчика раскрытие информации о банковских счетах является необходимым для надлежащего контроля за деятельностью всемирного ареста активов (ВАА) и пропорциональным. ... Это, по моему [судьи] мнению, является законной попыткой истца добиться раскрытия легко идентифицируемых активов, которые всегда находились в зоне ВАА и подлежали разглашению как таковые", - отмечается в судебном решении.

В Приватбанке считают, что вынесенное решение поможет обеспечить эффективное обращение к принудительному исполнению любого судебного решения, которое будет получено после слушания по существу, которое должно начаться в июне 2023 года.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155,3 миллиарда гривен. Детективное агентство Kroll по итогам аудита подтвердило, что Приватбанк до национализации был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в 5,5 млрд долларов.

Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в ряде украинских и зарубежных судов.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые вероятно им принадлежат или находятся под их контролем.

Через год суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова. При этом судья признал наличие у банка обоснованных требований против Коломойского и Боголюбова по меньшей мере на несколько миллионов долларов.

Вместе с тем суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января 2018 года продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего указа суда. Тогда же суд обязал ответчиков раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.