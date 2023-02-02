Прибыль Shell в прошлом году выросла более чем вдвое до рекордных 40 миллиардов долларов

Энергогигант Shell получил рекордную прибыль в 40 млрд долларов в 2022 году благодаря росту цен на энергоносители после вторжения России в Украину.

Об этом пишет Reuters.

"Рекордные прибыли, которые выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, отражают показатели американских конкурентов, о которых те сообщили ранее на этой неделе, и, несомненно, усилят давление на правительства с целью дальнейшего повышения налогов в этом секторе", - пишет агентство.

"Мы намерены оставаться дисциплинированными, обеспечивая при этом убедительные прибыли для акционеров", - заявил генеральный директор Shell Ваэль Саван.

Shell также отчиталась о рекордной прибыли в четвертом квартале в размере $9,8 млрд на фоне значительного восстановления доходов от торговли сжиженным природным газом (СПГ), что превзошло прогнозы аналитиков о прибыли в $8 млрд.

"Годовая прибыль достигла $39,9 млрд, что более чем вдвое больше, чем годом ранее, и значительно превышает предыдущий рекорд 2008 года в $31 млрд", - подчеркивает Reuters.

Росту, в частности, способствовали более высокие цены на нефть и газ, высокая маржа нефтепереработки и сильные показатели торгового бизнеса Shell.

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Прибыль подразделения СПГ достигла рекордного уровня в $6 млрд, чему способствовали высокие общие прибыли от торговли на фоне волатильности цен на газ, несмотря на убытки в третьем квартале, и резкое падение объемов сжижения из-за перебоев в работе заводов по производству СПГ.

"Война в Украине вызвала огромную волатильность на нефтяных, газовых и энергетических рынках по всему миру, от чего Shell и ее конкуренты получили выгоду благодаря своему большому глобальному присутствию и ведущим торговым операциям.

Правительства, которые борются со стремительным ростом счетов за энергоносители, отреагировали на это введением чрезвычайных налогов на энергетический сектор. Shell заявила, что ожидает понести около 2,4 миллиарда долларов бухгалтерских расходов, связанных с этими налогами, в 2022 году", - резюмирует издание.

Напомним:

Нефтегигант Shell закрыл соглашение с российским "Лукойлом" по продаже российского бизнеса, включая сеть автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов.

Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2".

Экономическая правда