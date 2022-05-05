Руководители и техперсонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2"

Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2".

Об этом говорится в отчетности Shell за 1 квартал.

Компания отчитывается, что по итогам квартала списала $3,894 млрд расходов из-за выхода из российских проектов.

Из них $1,6 млрд приходятся на долю прибыли совместных предприятий в проекте "Сахалин-2", где Shell владеет 27,5% акций, $1,126 млрд - на кредитование проекта "Северный поток-2", $858 млн - расходы на маркетинг работе совместных предприятий, в частности, износ и амортизация на Салимском и Гиданском проекте.

Напомним:

Китайские государственные энергетические гиганты Cnooc, CNPC и Sinopec совместно ведут переговоры по приобретению доли Shell в совместном с "Газпромом" нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.

Кроме того, компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.

Британский энергетический гигант Shell начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром" в рамках плана выхода из РФ в ответ на войну в Украине.

Экономическая правда