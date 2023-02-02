McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве: адреса

McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 1 февраля открыла еще три ресторана в Киеве, которые стали первыми заведениями, которые вернулись к работе в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

"Компания продолжает восстановление ресторанов как важной части локальной инфраструктуры и возвращает элементы "нормальности" в повседневную жизнь общин: как клиентов, так и работников и партнеров", - говорится в сообщении.

Так, открыты рестораны по адресам:

ул. Борщаговская, 2Б (возле Центрального ЗАГСа)

ул. Ползунова, 6 (Южный железнодорожный вокзал);

ул. Георгия Кирпы, 5А (Южный железнодорожный вокзал);

"Во всех трех ресторанах сделать заказ можно в зале и на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 21:00, соблюдая расширенные правила безопасности, внедренные компанией.

Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены. Информация об открытых и временно закрытых заведениях обновляется в режиме реального времени на сайте McDonald's", - добавили в сети.

Отныне в Киеве работают 43 заведения McDonald's. Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киеве - рядом с Оболонской набережной.

Также в декабре McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче.

Экономическая правда