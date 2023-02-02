Неуплата налогов на 2 миллиарда: главный бухгалтер ГОКа Жеваго получил подозрение

фото беб

Главному бухгалтеру "Полтавского горно-обогатительного комбината" миллиардера Константина Жеваго было сообщено о подозрении по делу о неуплате предприятием налогов на 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности, о начислении платы за пользование недрами месторождения железных руд. С сентября 2018 до декабря 2021 года из-за незаконных действий бухгалтера предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.

Как показала комплексная судебная экспертиза в ходе досудебного расследования, сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентны составляет почти 2 млрд грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, продолжается установление всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

Следственные действия проводили сотрудники СБУ и детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора.

Читайте больше: В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

27 декабря украинского бизнесмена, экс-нардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны. Суд французского города Шамбери в декабре вынес решение об экстрадиционном аресте украинского олигарха-беглеца Константина Жеваго.

Впоследствии, в январе, Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, он не может покидать материковую Францию.

Французский суд в четверг, 5 января, перенес слушания по экстрадиции Жеваго в Украину на 19 января, после чего повторно перенес слушания на 2 февраля.