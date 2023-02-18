Microsoft планирует запустить рекламу на Bing, который использует алгоритм ChatGPT
Microsoft провела встречи с рекламными агентствами, где рассказала, как именно планирует интегрировать рекламу в обновленную поисковую систему Bing, которая работает на основе речевой модели ИИ по аналогии ChatGPT.
Об этом сообщает Reuters.
"На встрече с крупным рекламным агентством на этой неделе Microsoft продемонстрировала Bing и показала как интегрировать платные ссылки в ответах на результаты поиска.
Компания заявила, что берет традиционные поисковые объявления, в которых бренды платят за то, чтобы их веб-сайты или продукты появлялись в результатах поиска по ключевым словам, связанным с их бизнесом, и вставляет их в ответы, созданные чат-ботом Bing", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Microsoft также планирует другой формат рекламы в чат-боте, который будет ориентирован на рекламодателей в определенных отраслях. Например, когда пользователь вводит запрос: "Какие лучшие отели в Мексике?", может появиться реклама отелей.
Новый Bing, доступ к которому ожидают миллионы людей, является потенциально выгодной возможностью для Microsoft. Во время презентации для инвесторов и прессы на прошлой неделе компания заявила, что каждый процент доли рынка, который она получает на рынке поисковой рекламы, может принести еще 2 миллиарда долларов дохода от рекламы.
Несмотря на ранние тесты, Microsoft не предоставила график, когда бренды смогут напрямую покупать рекламу в чат-бот.
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Напомним:
Чат-бот от стартапа OpenAI теперь доступен в Украине, однако не будет работать на временно оккупированных РФ территориях.
Корпорация Google объявила о проведении презентации "Google presents: Live from Paris", посвященную поиску и картам, событие должно состояться 8 февраля.