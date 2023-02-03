Google оголосила презентацію, присвячену оновленню пошуку: може бути відповіддю ChatGPT

Корпорація Google оголосила про проведення презентації "Google presents: Live from Paris", присвячену пошуку та картам, подія має відбутися 8 лютого.

Про це стало відомо з опису події на Youtube.

"Ми переосмислюємо те, як люди шукають, досліджують інформацію та взаємодіють з нею, роблячи її більш природною та інтуїтивно зрозумілою, ніж будь-коли раніше, щоб знайти те, що вам потрібно. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися, як ми відкриваємо ширший доступ до інформації для людей усюди через Пошук, Карти тощо", – йдеться в описі.

Видання Mashable припускає, що ця подія може бути відповіддю на швидко зростаючий чат-бот зі штучним інтелектом OpenAI ChatGPT.

Зокрема, у нещодавньому звіті New York Times стверджувалося, що материнська компанія Google Alphabet повідомила про внутрішній "червоний код" після запуску ChatGPT, оскільки вважає це загрозою існуванню свого пошукового бізнесу.

Кілька днів тому CNBC повідомив, що Google вже тестує кілька нових інструментів штучного інтелекту, включаючи чат-бота під назвою Apprentice Bard.

Також генеральний директор Google Сундар Пічаї зробив кілька цікавих коментарів під час вчорашньої телефонної розмови про прибутки. За його словами, компанія має великі плани щодо штучного інтелекту на найближчі кілька місяців, і що вона готується до цього з початку минулого року.

Захід "Google presents: Live from Paris" оформлений подібно до щорічних заходів Google Search On, але вони проводяться восени.

"Конференція Google I/O, ймовірно, відбудеться в травні, тому Google не має достатньо можливостей для запуску нових продуктів цього року. Лютневу подію анонсували раптово і, можливо, саме величезна популярність ChatGPT спонукає Google діяти швидко", – йдеться у тексті Mashable.

Економічна правда