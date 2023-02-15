Очільник НБУ закликав ЄЦБ сприяти виходу міжнародних банків з Росії 

Голова НБУ Андрій Пишний закликав голову Європейського центрального банку Крістін Лагард сприяти виходу європейських банків з російського ринку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зустріч очільників фінансових регуляторів відбулась у Франкфурті.

"Серед нагальних питань, які мають надзвичайне значення для підтримки нашої країни, озвучив позицію щодо неприпустимості продовження роботи міжнародних банківських груп на ринку РФ", - написав Пишний.

Він додав, що навіть публічних даних про діяльність європейських банків у Росії достатньо, щоб побачити – динаміка згортання їхньої діяльності є досить млявою. Деякі банки навпаки нарощують активність за окремими напрямами - таку діяльність голова Нацбанку розцінює як фактичне фінансування війни.

"Ми підготували конкретні пропозиції як можливо на рівні європейского регулятора стимулювати європейські банки до остаточного прощання з ринком РФі плануємо презентувати ці ініціативи перед відповідними інституціями ЄС, і сподіваємося на підтримку ЄЦБ", - зазначив голова регулятора.

У НБУ пропонують декілька варіантів виходу іноземних банків з Росії: скорочення російського бізнесу, добровільна ліквідація або ініціювання інвестиційного арбітражу проти РФ за наявності фактичних проблем з реалізацією банком своїх прав.

Нагадуємо:

Російська "дочка" австрійського "Райффайзен Банк Інтернаціональ", який продовжує працювати в РФ, у 2022 заплатила до російського бюджету 559 млн євро, що у 4,8 раза більше, ніж за весь 2021 рік.