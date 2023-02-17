В этом году выплаты для переселенцев будут автоматически продлены – Шмыгаль

В течение 2022 года внутренне перемещенные лица получили от правительства 53,5 млрд грн помощи. В этом году выплаты автоматически продолжаются.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продолжили", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, в этом году так же будут в полной мере продолжаться выплаты субсидий наиболее уязвимым категориям.

Напомним:

В марте правительство проведет индексацию пенсий на 20% - под индексацию будут подпадать все категории, определенные в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Индексация выплат коснется более чем 10 миллионов украинцев.

Правительство в этом году продолжит в полной мере выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств.