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Шмыгаль рассказал, сколько домохозяйств получают субсидии

Пятница, 17 февраля 2023, 15:57 - Алексей Павлыш

Правительство в этом году продолжит в полной мере выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, в феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1 684 грн.

"При этом правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги, а также помогает общинам, чтобы они так же сейчас оставляли свои тарифы без изменений.

В условиях, когда более половины всех расходов бюджета идут на защиту нашей страны, мы все равно находим ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.

Программы социальных выплат будут и в дальнейшем становиться более адресными, что одновременно позволит увеличить их размер", - заявил премьер.

Напомним:

Начисление субсидий теперь будет происходить через Пенсионный фонд, доходная и расходная части которого увеличены на 12,6 млрд грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение приняли для повышения эффективности начисления субсидий. В правительстве заверили, что украинцам, которые уже получали субсидии, назначат их автоматически.

С 1 декабря 2022 года люди могут оформить субсидии в ЦПАУ или с помощью уполномоченного представителя местной власти, через "Дію", сервисный центр Пенсионного фонда, его портал или мобильное приложение.

Глава правительства заверил, что в бюджетах на 2022 и 2023 годы есть достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения. Ожидается, что средний размер субсидии составит около 1 800 грн в месяц.

Экономическая правда

субсидии Шмыгаль
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