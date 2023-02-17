Шмыгаль рассказал, сколько домохозяйств получают субсидии

Правительство в этом году продолжит в полной мере выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, в феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1 684 грн.

"При этом правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги, а также помогает общинам, чтобы они так же сейчас оставляли свои тарифы без изменений.

В условиях, когда более половины всех расходов бюджета идут на защиту нашей страны, мы все равно находим ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.

Программы социальных выплат будут и в дальнейшем становиться более адресными, что одновременно позволит увеличить их размер", - заявил премьер.

Напомним: