"Нафтогаз" планирует открыть три магазина товаров для дома в Киеве
"Нафтогаз", который ранее запустил онлайн-магазин товаров для дома, в первом полугодии планирует открыть три физических магазина в Киеве, а затем расширяться по всей Украине.
Об этом директор газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" Сергей Беляев рассказал в комментарии Forbes Украина.
Так, компания планирует открытие сети центров обслуживания клиентов в Киеве и по всей Украине, где будет продавать технику и предлагать сервисное обслуживание.
Первые три клиентских центра должны появиться в Киеве в первом полугодии: "Сейчас ищем помещение", - уточняет Беляев. Всего "Нафтогаз" хочет открыть десятки клиентских пространств во всех областных центрах.
С этой целью компания планирует расширить штат, ведь в каждой офлайн-точке будет работать как минимум два человека.
В центрах площадью до 200 кв. м "Нафтогаз" планирует продавать котлы, газовые колонки, газовые плиты, предлагать услуги по установке и обслуживанию оборудования. Отмечается, что ассортимент товаров частично будет таким, как в онлайн-магазине.
По словам Беляева, государственная компания потратила 10 тысяч долларов на запуск сайта, а открытие одного клиентского центра обойдется в разы дороже, отмечает он.
Как рассказали изданию в одной из крупных торговых сетей по продаже бытовой техники, стоимость оформления магазина площадью 750-1000 кв. м без аренды и стоимости товарного запаса составляет около 9 млн грн. Таким образом, если "Нафтогаз" откроет по одному клиентскому центру в каждом подконтрольном областном центре, на это уйдет более сотни миллионов гривен.
Беляев отказался назвать сумму инвестиций в сеть магазинов. Срок окупаемости составит до четырех лет, прогнозирует он.
Напоминаем:
В январе газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" запустила собственную онлайн-платформу по продажам техники и приборов для дома.
В прошлом году сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре начинал пилотный запуск автозаправочных комплексов арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO - первая очередь из 30 АЗС заработает в Киеве и области.