"Нафтогаз" планирует открыть три магазина товаров для дома в Киеве

"Нафтогаз", который ранее запустил онлайн-магазин товаров для дома, в первом полугодии планирует открыть три физических магазина в Киеве, а затем расширяться по всей Украине.

Об этом директор газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" Сергей Беляев рассказал в комментарии Forbes Украина.

Так, компания планирует открытие сети центров обслуживания клиентов в Киеве и по всей Украине, где будет продавать технику и предлагать сервисное обслуживание.

Первые три клиентских центра должны появиться в Киеве в первом полугодии: "Сейчас ищем помещение", - уточняет Беляев. Всего "Нафтогаз" хочет открыть десятки клиентских пространств во всех областных центрах.

С этой целью компания планирует расширить штат, ведь в каждой офлайн-точке будет работать как минимум два человека.

В центрах площадью до 200 кв. м "Нафтогаз" планирует продавать котлы, газовые колонки, газовые плиты, предлагать услуги по установке и обслуживанию оборудования. Отмечается, что ассортимент товаров частично будет таким, как в онлайн-магазине.

По словам Беляева, государственная компания потратила 10 тысяч долларов на запуск сайта, а открытие одного клиентского центра обойдется в разы дороже, отмечает он.