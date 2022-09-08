"Нафтогаз" відкриває 30 АЗС під власною маркою на базі арештованої мережі Glusco  

Нафтогаз України

НАК "Нафтогаз України" у вересні розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO – перша черга з 30 АЗС запрацює у Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Решта АЗС відкриватимуться згодом, за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

"Компанія зосередилась на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тож ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК", – зазначив директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков.

Крім цього, за його словами, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки й збори до бюджету України

Перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торговельна марка U.GO належить АТ "Укргазвидобування".

З 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", який має на меті розширити мережу в інших регіонах.

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"Обидва товариства у складі "Нафтогазу" самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК в своєму управлінні та провадитимуть самостійну цінову політику", – додали в компанії.

У травні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "Глуско Україна" та ТОВ "Глуско Ритейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, а саме дефіциту бензину та дизельного палива.

Загалом у розпорядження "Нафтогаз Ойл Трейдинг" передано 172 об’єкти: 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, в тому числі, на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.