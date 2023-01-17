"Нафтогаз" відкрив інтернет-магазин товарів для дому

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запустила власну онлайн-плаформу з продажів техніки та приладів для дому.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" залишається надійним постачальником блакитного палива для більшості українців. Як ніколи команда компанії розуміє, що сьогодні у кожного з нас спільна мета — зберегти тепло в домівках", – йдеться в повідомленні.

В онлайн-магазині доступні для придбання газові котли, колонки та плити, зарядні станції, генератори, кліматична техніка, туристичне спорядження, тощо.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" оприлюднив перелік заправок, де можна заправитись в умовах блекауту - йдеться про 579 заправок.