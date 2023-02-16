Новости 16 февраля: российская атака не повлияла на энергосистему, заводы Дерипаски перешли в собственность Украины

Об энергосистеме. Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 5 сутки подряд и в четверг тоже не прогнозируется.

О восстановлении. На спецсчете для восстановления Украины уже 17 миллиардов гривен, также в течение года ожидаются поступления от НБУ и международных доноров.

О санкциях. Европейская комиссия отказалась от планов наложить санкции на российский ядерный сектор или его представителей в следующем пакете санкций.

О заводах Дерипаски. Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.

О биткоине. В ночь со среды на четверг криптовалюта Bitcoin выросла в цене на 11,2% и приблизился к отметке в 25 тысяч долларов, что является максимумом в котировках с августа.

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Сокращенный рабочий день и сплошные "чаепития". Как Россия пытается сорвать зерновое соглашение

Как сейчас работает морской экспорт, к каким манипуляциям россияне прибегают, чтобы замедлять прохождение судов и как это влияет на украинский агросектор.