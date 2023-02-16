Ночная ракетная атака не вызвала необходимости ограничивать подачу электричества – Укрэнерго
Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 5 сутки подряд и в четверг тоже не прогнозируется.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
Отмечается, что потребление несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем.
При этом электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.
"Генерация: работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается в результате стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.
В госкомпании подчеркнули, что из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на четверг не доводились. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области.
"В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Возвращается к активной работе бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", - добавили в "Укрэнерго".
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения ракетных и дроновых атак россиян.
"Непрерывно продолжаются ремонты на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям и повышения надежности питания.
Максимум усилий прилагаем для устранения сетевых ограничений в Одесской области", - резюмировали в компании.
Напомним:
В украинской энергосистеме появился определенный резерв мощности, четверг станет пятым днем подряд без отключений электроэнергии.
Экономическая правда