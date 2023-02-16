Шмыгаль рассказал, сколько средств уже аккумулировали на восстановление

На спецсчете для восстановления Украины уже 17 миллиардов гривен, также в течение года ожидаются поступления от НБУ и международных доноров.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями ОВА.

Глава правительства подчеркнул, что начать восстановление нужно немедленно, поэтому поручил руководителям как можно быстрее подготовить проекты.

"Пока мы уже имеем на спецсчете 17 млрд грн для восстановления. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и 1,5 млрд долл от США. Кроме того, есть политическая договоренность с Урсулой фон дер Ляен о помощи ЕС в размере 1 млрд евро", - добавил он.

Также Шмигаль заслушал информацию о ситуации с электроснабжением, строительством фортификационных укреплений, развертывании Пунктов несокрушимости, восстановлении социальных и медицинских учреждений в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Экономическая правда