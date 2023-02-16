Худшее в ситуации с электроэнергией позади, но "расслабляться не стоит" – Укрэнерго

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Благодаря улучшению противовоздушной обороны и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади, но "расслабляться не стоит". Об этом в интервью Bloomberg заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По словам Кудрицкого, приближение конца зимы принесет облегчение, несмотря на то, что Россия продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники для поражения объектов инфраструктуры. "Противник в значительной степени потерял способность наносить значительный ущерб", - сказал он в интервью в среду. Глава "Укрэнерго" высоко оценил противоракетную обороноспособность Украины, а также быстрый ремонт электросетей, проведенный его подчиненными, пишет Bloomberg. "Тем не менее, не стоит расслабляться и считать, что российская кампания воздушных ударов закончилась", - подчеркнул Кудрицкий. По его словам, прямые убытки, нанесенные украинской энергосистеме, будут достигать "сотен миллионов долларов", а экономические потери - "миллиарды". Предварительная оценка убытков будет обнародована в течение ближайших недель.

Кудрицкий также заявил, что украинские ремонтные бригады сократили время, необходимое для замены трансформаторов, на четверть по сравнению с осенью.

"На данный момент мы вышли на плато - дальнейшей деградации не происходит. Мы можем восстанавливать с той же скоростью, с которой происходит разрушение, а иногда даже быстрее", - рассказал он.

"Весна и лето будут непростыми", - сказал Кудрицкий. "Если обстрелы прекратятся и нам будет предоставлена возможность восстанавливаться без перерывов, мы, вероятно, достигнем долгосрочного периода без дефицита, но мы не можем на это полагаться", - рассказал глава "Укрэнерго".

Он выразил уверенность, что Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов к следующей зиме, как отечественного производства, так и от иностранных доноров. Он отказался уточнить, сколько их нужно.

"Победа в энергетическом вопросе еще не достигнута", - резюмировал Кудрицкий.

Напомним:

Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 5 сутки подряд и в четверг тоже не прогнозируется.

В украинской энергосистеме появился определенный резерв мощности, четверг станет пятым днем подряд без отключений электроэнергии.

Экономическая правда