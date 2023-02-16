В энергосистеме появился резерв мощности – Минэнерго

В украинской энергосистеме появился определенный резерв мощности, четверг станет пятым днем подряд без отключений электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

По словам Галущенко, в четверг генерация электроэнергии продолжит обеспечивать потребление, и даже появился "определенный резерв мощности". Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС.

В то же время в Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения.

Энергетики Харьковщины менее чем за сутки завершили ремонтные работы и восстановили электроснабжение в Купянске и прилегающих районах, добавил Галущенко. Эти населенные пункты накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Напоминаем:

В среду дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал уже четвертые сутки подряд. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление.