С начала года в бюджет от приватизации поступило 645 миллионов – нардеп

С начала года в государственный бюджет от приватизации госимущества поступило 645 млн грн, из них 464 млн грн - только за 14 дней февраля.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат, председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

"После небольшой паузы в январе, Фонд выходит на средние показатели прошлого года (и надеюсь превзойдет их). После запуска малой приватизации по новому закону в сентябре прошлого года, в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн грн.

Всего в 2022 году на аукционах малой приватизации государство заработало 1,7 млрд грн", - написала Пидласа.

Она напомнила, что самыми дорогими объектами, за которые уже поступили средства в этом году, стали Усть-Дунайский порт (201 млн грн), отель "Власта" во Львове (115 млн грн), Сторонибабский спиртзавод (142 млн грн) и Октябрьский спиртзавод (85 млн грн).

Напомним:

Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).