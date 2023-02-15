В Верховной Раде обсудят обыски у MacPaw

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой рассмотреть ситуацию с обысками в ІТ-компании MacPaw на заседании.

Об этом Арахамия заявил в своем Telegram.

Нардеп заявил, что во фракции возмущены обысками в одной из крупнейших ІТ-компаний страны и у ее владельца. "Земельный участок не может быть причиной остановки работы бизнеса", - написал он и добавил, что этот инцидент нельзя оставлять без реакции.

Поэтому он направил обращение к председателю Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности "с просьбой в рамках демократического парламентского контроля рассмотреть этот случай на заседании Комитета с участием правоохранителей и представителей ІТ-компании".

По результатам такой встречи, считает он, власть сможет предложить возможные варианты реагирования "для того, чтобы такие случаи больше не повторялись".

Напоминаем:

В офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована проходят обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.