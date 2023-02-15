В офіс IT-компанії MacPaw та додому до її засновника прийшли з обшуками: там кажуть про тиск на бізнес

В офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована проходять обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Про це Косован повідомив у Facebook.

"В офіс MacPaw та в мій особистий дім прийшли з обшуками. Навіть у час повномасштабної війни чиновники знаходять привід, час і спосіб тиснути на український бізнес.

До обшуків ми надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки в нашому випадку - необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше", - підкреслив Косован.

За його словами, причиною обшуків стало "бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".

"Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні.

Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив", - додав засновник MacPaw.

фото: Facebook Косована

"Мені прикро, що в час, коли українці мають об’єднатися і робити все можливе для якнайшвидшої перемоги України, всередині країни знаходяться особи, які наділені владою та ставлять власні інтереси вище за інтереси всієї країни.

Заради власного збагачення ці чиновники позбавляють Україну мільйонів доларів інвестицій і створюють несприятливий інвестиційний клімат у країні. Такі дії разом із блокуванням роботи однієї з найбільших українських продуктових компаній, є злочином проти всього народу України", - додав він.

MacPaw - одна з найбільших українських продуктових компаній.

Екоонмічна правда