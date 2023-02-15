"Мені соромно": Федоров відреагував на обшуки в MacPaw і анонсував закон про "Маски Шоу Стоп"

Голова Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника, заявив, що "йому соромно" і що "не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі".

Про це Федоров написав у Telegram.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу.

Звичайно, суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи", - заявив міністр.

За його словами, подібні підходи вбивають будь-який інвестклімат країни, тим паче під час повномасштабної війни.

"Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення.

Разом з Дія.City ми планували приймати новий закон про "Маски Шоу Стоп". Сьогоднішній кейс довів - закон потрібен терміново. Щоб "деякі" не наступали на одні і ті ж граблі", - резюмував він.

Нагадаємо:

В офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована проходять обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Станом на 16:30 середи обшуки в IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника та CEO Олександра Косована досі тривають - слідчі дії пов’язані із земельними ділянками, які MacPaw придбала у період з 2016 по 2021 роки.

Згодом Косован повідомив у коментарі dev.ua, що обшук завершено.

"Після розголосу, прохололи, з офісу нічого не вилучали", - сказав він. Із дому, за його словами, вилучили iMac, та копії документів.

Економічна правда