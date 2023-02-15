"Мне стыдно": Федоров отреагировал на обыски в MacPaw и анонсировал закон о "Маски Шоу Стоп"
Глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя обыски в IT-компании MacPaw и дома у ее основателя, заявил, что "ему стыдно" и что "нельзя останавливать работу компании из-за участка земли".
Об этом Федоров написал в Telegram.
"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру.
Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании из-за участка земли. Учитывая то, что, по словам владельца, он был готов предоставить все материалы до рассмотрения дела", - заявил министр.
По его словам, подобные подходы убивают любой инвестклимат страны, тем более во время полномасштабной войны.
"Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения.
Вместе с Дія.City мы планировали принимать новый закон о "Маски Шоу Стоп". Сегодняшний кейс доказал - закон нужен срочно. Чтобы "некоторые" не наступали на одни и те же грабли", - резюмировал он.
Напомним:
В офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована проходят обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.
По состоянию на 16:30 среды обыски в IT-компании MacPaw и дома у ее основателя и CEO Александра Косована до сих пор продолжаются - следственные действия связаны с земельными участками, которые MacPaw приобрела в период с 2016 по 2021 годы.
Позже Косован сообщил в комментарии dev.ua, что обыск завершен.
"После огласки, прохладно, из офиса ничего не изымали", - сказал он. Из дома, по его словам, изъяли iMac, и копии документов.
Экономическая правда