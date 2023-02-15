В офис IT-компании MacPaw и домой к ее основателю пришли с обысками: там говорят о давлении на бизнес
В офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована проходят обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.
Об этом Косован сообщил в Facebook.
"В офис MacPaw и в мой личный дом пришли с обысками. Даже во время полномасштабной войны чиновники находят повод, время и способ давить на украинский бизнес.
До обысков мы предоставили все необходимые документы следователям, то есть обыски в нашем случае - необязательная мера, но госслужащие решили иначе", - подчеркнул Косован.
По его словам, причиной обысков стало "желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы".
"Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшего регулирования могли быть допущены какие-то ошибки чиновниками. Поэтому мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине.
Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, которые теперь пытаются отобрать эти земли и актив", - добавил основатель MacPaw.
"Мне жаль, что во время, когда украинцы должны объединиться и делать все возможное для скорейшей победы Украины, внутри страны находятся лица, которые наделены властью и ставят собственные интересы выше интересов всей страны.
Ради собственного обогащения эти чиновники лишают Украину миллионов долларов инвестиций и создают неблагоприятный инвестиционный климат в стране. Такие действия вместе с блокированием работы одной из крупнейших украинских продуктовых компаний, являются преступлением против всего народа Украины", - добавил он.
MacPaw - одна из крупнейших украинских продуктовых компаний.
Экоонмическая правда