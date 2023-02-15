В офис IT-компании MacPaw и домой к ее основателю пришли с обысками: там говорят о давлении на бизнес

В офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована проходят обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.

Об этом Косован сообщил в Facebook.

"В офис MacPaw и в мой личный дом пришли с обысками. Даже во время полномасштабной войны чиновники находят повод, время и способ давить на украинский бизнес.

До обысков мы предоставили все необходимые документы следователям, то есть обыски в нашем случае - необязательная мера, но госслужащие решили иначе", - подчеркнул Косован.

По его словам, причиной обысков стало "желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы".

"Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшего регулирования могли быть допущены какие-то ошибки чиновниками. Поэтому мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине.

Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, которые теперь пытаются отобрать эти земли и актив", - добавил основатель MacPaw.