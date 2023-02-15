Обыски в MacPaw продолжаются: дело касается земельных участков под Киевом

По состоянию на 16:30 среды обыски в IT-компании MacPaw и дома у ее основателя и CEO Александра Косована до сих пор продолжаются - следственные действия связаны с земельными участками, которые MacPaw приобрела в период с 2016 по 2021 годы.

Об этом пишет AIN.UA.

Сначала издание сообщило, что по состоянию на 14:00 обыски продолжаются, правоохранители продолжают изымать технику и документы.

"По состоянию на 16:30 обыски до сих пор продолжаются", - добавили в AIN.UA.

"Обыски проводят сотрудники Специализированной экологической прокуратуры, Главное следственное управление Национальной полиции и оперативные работники", - говорится в сообщении.

По словам Косована, до обыска компания предоставила все необходимые документы следователям, поэтому он считает, что обыски в этом случае - необязательная мера.

В комментарии dev.ua Косован заявил, что в его доме изъяли компьютерную технику, а в офисе также обыски.