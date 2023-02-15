Обыски в MacPaw продолжаются: дело касается земельных участков под Киевом
По состоянию на 16:30 среды обыски в IT-компании MacPaw и дома у ее основателя и CEO Александра Косована до сих пор продолжаются - следственные действия связаны с земельными участками, которые MacPaw приобрела в период с 2016 по 2021 годы.
Об этом пишет AIN.UA.
Сначала издание сообщило, что по состоянию на 14:00 обыски продолжаются, правоохранители продолжают изымать технику и документы.
"По состоянию на 16:30 обыски до сих пор продолжаются", - добавили в AIN.UA.
"Обыски проводят сотрудники Специализированной экологической прокуратуры, Главное следственное управление Национальной полиции и оперативные работники", - говорится в сообщении.
По словам Косована, до обыска компания предоставила все необходимые документы следователям, поэтому он считает, что обыски в этом случае - необязательная мера.
В комментарии dev.ua Косован заявил, что в его доме изъяли компьютерную технику, а в офисе также обыски.
Косован также опубликовал в Facebook фото коробки из-под системного блока с подписью: "Упаковали инвестиции".
Косован уточнил, что правоохранители показали ему постановление на обыск: и там есть адрес офиса и дома.
Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные судебного реестра, правоохранители имеют претензии к ООО "Макпау Проперти Менеджмент" из-за вероятных нарушений в процессе строительства комплекса отдыха "IT-Relax" на территории Цибливской сельской объединенной общины в Бориспольском районе Киевской области.
Уголовное производство было открыто в июне 2021 года. Основные обвинения - нецелевое использование земель сельхозназначения и строительство объектов недвижимости в 100-метровой нормативно-прибрежной защитной полосе Днепра.
Сооснователь Monobank Олег Гороховский написал в Facebook, что MacPaw "в обиду не дадим", а член финансового комитета Рады Ярослав Железняк заявил о готовности "вынести этот вопрос на заседание нашей ВСК (временной следственной комиссии - ред.)".
Напомним:
В офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована проходят обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.
Экономическая правда