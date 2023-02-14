Инфляция в США снова замедлилась, но меньше, чем ожидалось

Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 6,4% в годовом измерении - медленнее, чем ожидалось, что может повлечь более жесткое решение Федрезерва по учетной ставке.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно консенсус-прогнозу агентства Reuters, экономисты ожидали замедления индекса потребительских цен до 6,2% с 6,5%, зафиксированных в декабре. Инфляция постепенно замедлялась в США в последние месяцы, однако такой январский показатель символизирует, что улучшение ситуации с ростом цен в стране почти остановилось.

Без учета цен на энергоносители и продукты питания базовый показатель ИПЦ вырос на 5,6% в годовом измерении в январе, что также несколько ниже 5,7% в предыдущем месяце. Это сопоставимо с ожиданиями экономистов по росту показателя на 5,5% в годовом измерении.

В этом месяце рынок пристально следил за показателями инфляции в США, ведь отчет о занятости в стране за прошлый месяц породил ожидания, что ФРС, вероятно, придется более агрессивно ужесточать монетарную политику.

На этом фоне снизились также цены на нефть, поскольку энерготрейдеры ожидают потенциального ослабления спроса в случае более агрессивного ужесточения политики ФРС.

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