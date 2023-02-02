Федрезерв США знову підвищив ставку, але лише на чверть відсотка

getty images

Федеральна резервна система США продовжила цикл підвищення ставок, проте знову уповільнила темп – після місяців підвищення на 0,5-0,75 відсоткових пункта у січні ставка зросла на 0,25 в.п.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова Федрезерву США Джером Павелл заявив, що, хоча ФРС і уповільнив темпи зростання ставок, посадовці очікують ще "декілька" підвищень процентних ставок, перш ніж зупинити цикл посилення монетарної політики.

Члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (OFAC) одностайно вирішили підвищити цільовий показник базової ставки ФРС на 0,25 в.п. до діапазону від 4,5% до 4,75%. Такий крок послідував за підвищенням на півпункту в грудні і чотирма жорсткими підвищеннями на 0,75 відсоткових пункту до цього.

"Комітет очікує, що подальше підвищення цільового діапазону буде потрібним, аби визначити таку монетарну політику, яка буде достатньо обмежувальною, щоб з часом повернути інфляцію до 2%", - йдеться в заяві ФРС.

Водночас цикл підвищення ставок може наближатися до завершення. Комітет заявив, що "тривалість майбутнього підвищення" ставок буде залежати від низки факторів, зокрема – від загального посилення грошово-кредитної політики. Раніше він прив'язував до цих факторів "темпи" майбутніх підвищень.

Ще однією зміною у порівнянні з попередньою заявою стало те, що ФРС зазначила, що інфляція "дещо знизилася, але залишається високою", що свідчить про зростання впевненості політиків у тому, що ціновий тиск досягнув свого піку.

ВІДЕО ДНЯ

"Відновлення цінової стабільності, ймовірно, вимагатиме збереження обмежувальної позиції протягом деякого часу", – зазначив Павелл та додав, що наразі не очікує зниження ставок цього року.

На попередньому засіданні в грудні 17 з 19 членів Комітету прогнозували, що ФРС підвищить ставки до 5% або вище цього року, при цьому жоден з посадовців не очікує їхнього зниження.