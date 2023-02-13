Нафта дешевшає на тлі потенційного ослаблення попиту

Ціни на нафту знизились приблизно на 1% у понеділок після зростання на попередній сесії, оскільки інвестори зосередилися на короткострокових побоюваннях щодо попиту, пов'язаних з майбутніми данимии по інфляції в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 86 центів, або на 1%, до $85,53 за барель до 07:15 за Гринвічем після зростання на 2,2% в п'ятницю.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 78,83 долара за барель, що на 89 центів, або 1,1%, нижче після зростання на 2,1% на попередній сесії.

Причини зниження цін

"Ціни на нафту знижуються, оскільки енерготрейдери очікують потенційного ослаблення попиту на нафту, оскільки ключовий звіт по інфляції може змусити ФРС посилити політику набагато агресивніше", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя,, посилаючись на дані по споживчих цінах в США, які будуть опубліковані 14 лютого.

"Цей тиждень може стати вирішальним моментом в тому, наскільки глибока рецесія очікується на Уолл-стріт", - додав він.

Федеральна резервна система США підвищує процентні ставки для стримування інфляції, що викликає побоювання, що цей крок сповільнить економічну активність і попит на нафту.

Крім того, відновлення експорту азербайджанської нафти в неділю з турецького терміналу Джейхан також зняло занепокоєння щодо поставок, зазначає аналітикиня Тіна Тенг з CMC Markets.

Термінал був пошкоджений внаслідок руйнівних землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії минулого тижня. Це місце зберігання і завантаження трубопроводів, якими транспортується нафта з Азербайджану та Іраку.

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як Росія, третій за величиною виробник нафти в світі, заявила, що скоротить видобуток нафти в березні на 500 000 барелів на добу, або приблизно на 5%, у відповідь на західні обмеження на її експорт, запроваджені у відповідь на війну в Україні.

Економічна правда