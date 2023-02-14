Ford сократит 3800 инженерных и административных рабочих мест в Европе

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Американский автопроизводитель Ford планирует сократить 3800 рабочих мест в сфере разработки продукции и администрирования в Европе в течение следующих 3 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Ford, объясняя такое решение, сослался на рост расходов и необходимость более четкой структуры, поскольку автопроизводитель переориентирует производство на электромобили. Около 2300 рабочих мест будет сокращено на заводах автопроизводителя в Кельне и Аахене в Германии, 1300 - в Великобритании и 200 - в остальной Европе, сообщила компания, добавив, что намерена достичь сокращений с помощью добровольных программ. "Эта новость стала ударом для профсоюзов, которые в конце января заявили, что худший сценарий - это сокращение 2 500 рабочих мест в Европе в сфере разработки продуктов и еще 700 - в администрации", - пишет Reuters. Эти сокращения были необходимы для "оживления бизнеса в Европе", говорится в заявлении Ford. Автопроизводитель сообщил о дальнейшем сокращении расходов во время телефонного звонка в начале февраля, а финансовый директор Джон Лоулер заявил, что компания будет "очень агрессивно" сокращать расходы в производстве и операциях цепочки поставок.

Американская группа сохранит в регионе около 3400 инженеров, которые будут работать на основе базовых технологий, предоставленных американскими коллегами, и адаптировать их для европейских клиентов, заявил во время пресс-конференции руководитель европейского подразделения пассажирских электромобилей и глава Ford Germany Мартин Сандер.

В стратегии электрификации автопроизводителя ничего не изменилось, добавил Сандер, и цель предложить полностью электрический автопарк в Европе к 2035 году остается неизменной.

Позже в этом году Ford должен представить свой первый электромобиль в Европе, построенный на платформе MEB от Volkswagen, в Кельне, и рассматривает возможность привезти платформу Ford в Европу, возможно, на свой завод в Валенсии, сказал Сандер.

Напомним:

Сообщалось, что американский автопроизводитель Ford планирует сократить до 3200 рабочих мест в Европе и перенести некоторые работы по разработке продукции в США.

Компания Ford Motor сократит 3000 штатных и контрактных рабочих мест, преимущественно в Северной Америке и Индии, во время реструктуризации, чтобы догнать Tesla Inc в погоне разработок программно управляемых электромобилей.

Экономическая правда