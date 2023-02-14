Ford сократит 3800 инженерных и административных рабочих мест в Европе
Американский автопроизводитель Ford планирует сократить 3800 рабочих мест в сфере разработки продукции и администрирования в Европе в течение следующих 3 лет.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Ford, объясняя такое решение, сослался на рост расходов и необходимость более четкой структуры, поскольку автопроизводитель переориентирует производство на электромобили.
Около 2300 рабочих мест будет сокращено на заводах автопроизводителя в Кельне и Аахене в Германии, 1300 - в Великобритании и 200 - в остальной Европе, сообщила компания, добавив, что намерена достичь сокращений с помощью добровольных программ.
"Эта новость стала ударом для профсоюзов, которые в конце января заявили, что худший сценарий - это сокращение 2 500 рабочих мест в Европе в сфере разработки продуктов и еще 700 - в администрации", - пишет Reuters.
Эти сокращения были необходимы для "оживления бизнеса в Европе", говорится в заявлении Ford.
Автопроизводитель сообщил о дальнейшем сокращении расходов во время телефонного звонка в начале февраля, а финансовый директор Джон Лоулер заявил, что компания будет "очень агрессивно" сокращать расходы в производстве и операциях цепочки поставок.
Американская группа сохранит в регионе около 3400 инженеров, которые будут работать на основе базовых технологий, предоставленных американскими коллегами, и адаптировать их для европейских клиентов, заявил во время пресс-конференции руководитель европейского подразделения пассажирских электромобилей и глава Ford Germany Мартин Сандер.
В стратегии электрификации автопроизводителя ничего не изменилось, добавил Сандер, и цель предложить полностью электрический автопарк в Европе к 2035 году остается неизменной.
Позже в этом году Ford должен представить свой первый электромобиль в Европе, построенный на платформе MEB от Volkswagen, в Кельне, и рассматривает возможность привезти платформу Ford в Европу, возможно, на свой завод в Валенсии, сказал Сандер.
Напомним:
Сообщалось, что американский автопроизводитель Ford планирует сократить до 3200 рабочих мест в Европе и перенести некоторые работы по разработке продукции в США.
Компания Ford Motor сократит 3000 штатных и контрактных рабочих мест, преимущественно в Северной Америке и Индии, во время реструктуризации, чтобы догнать Tesla Inc в погоне разработок программно управляемых электромобилей.
Экономическая правда