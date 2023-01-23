Профсоюз заявляет, что Ford планирует сократить 3 тысячи сотрудников в Европе: угрожают забастовками

Американский автопроизводитель Forbes планирует сократить до 3200 рабочих мест в Европе и перенести некоторые работы по разработке продукции в США.

Об этом заявил в понедельник немецкий профсоюз IG Metall, пообещав действия, которые могут нарушить работу автопроизводителя на всем континенте, если сокращения продолжатся, пишет Reuters.

По словам IG Metall, Ford хочет сократить до 2 500 рабочих мест в сфере разработки продукции и еще до 700 на административных должностях, причем больше всего пострадают немецкие подразделения.

"Работники завода американского автопроизводителя в Кельне, на котором работает около 14 000 человек, в том числе 3800 человек, работающих в центре разработки в районе Меркених, были проинформированы об этих планах на заседании рабочего совета в понедельник", - пишет агентство.

Ford отказался от комментариев, сославшись на заявление, сделанное в пятницу, в котором говорится о том, что переход на производство электромобилей требует структурных изменений, но что компания не будет говорить больше, пока планы не будут окончательно согласованы.

В прошлом году компания объявила об инвестициях в размере 2 миллиардов долларов в расширение производства на своем заводе в Кельне, который в настоящее время производит Ford Fiesta, а также двигатели и трансмиссии, с целью создания массовой полностью электрической модели.

Ford планирует выпустить семь новых електрjмоделей в Европе, создать завод по сборке аккумуляторов в Германии и совместное предприятие по производству никелевых элементов в Турции в рамках масштабного продвижения электромобилей (EV) на континенте.

Автопроизводитель также имеет партнерство с Volkswagen, которое предусматривает производство 1,2 миллиона автомобилей на электрической платформе MEB немецкого автопроизводителя в течение шести лет.

Ford of Europe производит, продает и обслуживает автомобили марки Ford на 50 рынках, на которых работает около 45 000 человек на собственных предприятиях и в совместных предприятиях, согласно информации на сайте компании.

"Если переговоры между производственным советом и руководством в течение ближайших недель не обеспечат будущее работников, мы присоединимся к процессу. Мы не будем воздерживаться от мер, которые могут серьезно повлиять на компанию не только в Германии, но и во всей Европе", - заявили в IG Metall.

Экономическая правда